„Co by tomu řekl Karel Velebný“ se stalo i mottem tradičního Koncertu lektorů, který se ve středu 14. srpna přenesl z důvodů chladného počasí ze zámeckého nádvoří do frýdlantského kina. Moderátor a rovněž spoluzakladatel Letní jazzové dílny Aleš Benda prokládal koncert vzpomínkami na originální humor legendárního jazzmana.

Osmnáctičlenný lektorský sbor tvoří přední osobnosti domácího a amerického jazzu. Jejich koncert je jedinečný už tím, že se ke společnému muzicírování sejdou jen jednou do roka, a to právě ve Frýdlantu. A samozřejmě jejich mistrovstvím, vzájemnou inspirací a radostí z hudby, která se rodí právě teď a tady. Time together, jak symbolicky zaznělo v jedné ze skladeb.