Cirk La Putyka oživí obecní rozhlasy

„Divadla a koncertní sály zůstanou bohužel ještě dlouho zavřené a s nimi i divácké cesty ke kulturním zážitkům. Napadlo nás ale řešení, které v sobě nese možná trochu nostalgie či atmosféru dřívějších časů. Vy nemůžete za námi, tak my přijedeme až k vám, samozřejmě s respektem ke všem vládním opatřením. Kultura v každé vesnici a každém městě, to je náš cíl,“ říká principál souboru Rosťa Novák mladší.

Stejně jako Oživené výlohy a další aktivity souboru jsou Oživené obecní rozhlasy výzvou pro další obce a umělce, aby se zapojili a sami něco podobného zorganizovali. „Města i menší obce mají možnost podat kultuře pomocnou ruku. A co za to? Zážitek. Jeden společný, krásný moment, který nás bude spojovat a přinese nám dobrou náladu do nelehkých dnů. Jde o symbiózu a vzájemnou pomoc v těžké době,“ doplňuje Novák.