Chinaski v červnu zahájí třikrát odložené turné

„Nesmírně si vážíme toho, že nás fanoušci podpořili a na rok a půl si schovali vstupenky. Moc jim za to děkujeme! Jsou skvělí, těšíme se, až jim zase zahrajeme,“ říká zpěvák Michal Malátný.

Komplikacím se však lidé nevyhnou. Diváci musí u vstupu předložit 7 dnů starý PCR test nebo 3 dny starý antigenní test nebo potvrzení o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech. Další možností je mít 21 dnů od první dávky očkování. U dětí do 6 let není testování požadováno. Antigenní testy by měly být i na místě.