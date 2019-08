Český animovaný film Dcera je ve finále studentských Oscarů

Ve finále studentské soutěže se Dcera utká s německým krátkým filmem Love Me, Fear Me a francouzským The Ostrich Politic. Slavnostní vyhlášení bude 17. října v Los Angeles. V případě vítězství by česká kinematografie navázala na úspěch Jana Svěráka s filmem Ropáci, který Americká filmová akademie ocenila v roce 1989.