Česká výstava oživila Brusel

Nad bruselskými ulicemi se od pátku vznáší třiadvacet vlajek. Nejsou však obyčejné, jedná se o uměleckou instalaci ve veřejném prostoru Imagine me (for what I could be) (Představ si mě, čím bych mohla být, volný překlad), která doprovází první měsíc Českého předsednictví v Radě Evropské unie.