Česká kultura se představuje v Británii

Multižánrový festival české kultury Made in Prague Festival on/off 2020 se ve Velké Británii odehraje do konce listopadu. Nabízí výběr českých filmů, výtvarného umění a hudby. Vzhledem k lockdownu, který má být v Británii do 30. listopadu, probíhá v online formátu. Zájemci jej mohou zhlédnout prostřednictvím Vimea a sociálních sítí Českého centra Londýn.