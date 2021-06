Bývalí členové Nirvany spolu hrají

„Krist Novoselic je pilot, létá vlastním letadlem. Žije na severozápadě Pacifiku, a když dorazí do Los Angeles, vždy se setkáme a povečeříme spolu,“ řekl Grohl. „Když jdeme do studia a hrajeme, tak to zároveň nahráváme. Takže jsme natočili věci, které jsou opravdu skvělé. Ale nikdy jsme s nimi nic neudělali. Je to spíš takový přátelský jam než nějaké oficiální setkání,“ řekl současný zpěvák a kytarista rockové kapely Foo Fighters.

S ním a Novoselicem je ve studiu i Pat Smear, bývalý kytarista Nirvany, dnes spoluhráč Grohla ve Foo Fighters. Na otázku hostitele, zda Grohl během těchto setkání zpívá, odpověděl, že hraje pouze na bicí.

„Nemáme zpěváka. Zaznamenali jsme jen instrumentálky, jen si tak hrajeme. Je to velmi neformální. Není na nás vyvíjen tlak, abychom dělali vše, co svět musí slyšet. Je to jen pro zábavu,“ vysvětlil.

„Když se všichni tři spojíme a začneme hrát, zní to jako dřív. Dělá to hluk, stále to dělá pořádný hluk. Zní to jako Nirvana. Když spolu hrajeme, vydáváme ten tradiční kapelní zvuk. Je to vážně super,“ dodal.