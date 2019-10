Byla s ním legrace a nestěžoval si, vzpomínají na Gotta čeští umělci

„Nás to zastihlo v nahrávacím studiu, kde jsem točil s Karlem, mě to zasáhlo, protože jsme s ním zažil hezké chvíle. Dostali jsme se k sobě až na sklonku jeho života. On mě okouzlil, je mi líto, že jsme nezažili víc. Je to hrozná škoda pro českou kulturu,“ řekl Novinkám Richard Krajčo.

„Byl to úžasný člověk a bylo mi obrovskou ctí, že jsem s ním mohla spolupracovat. Do poslední chvíle byl nesmírně optimistický,“ řekla Novinkám zpěvačka Bára Basiková.

Bára Basiková Foto: Lucie Levá

„Káju obdivuju za jeho sílu. Byl nesmírně statečný a dokázal se prát se svou chorobou s noblesou. Nikdy nefňukal, nenaříkal, nestěžoval si,“ řekl Novinkám.cz zpěvačka Marta Kubišová.

„Měla jsem ho ráda jako jednoho z kolegů, a když jsem se dozvěděla o jeho úmrtí, vzpomněla jsem si na Waldemara Matušku, který byl jeho souputník,“ uvedla dále.

S Gottem se seznámila v roce 1964 v televizním pořadu Vysílá studio A v pražském Karlíně. „Účinkovali jsme tehdy ve společném programu. Byli v něm zpěváci pražských divadel a zváni do něho byli i hudebníci, kteří nepůsobili v hlavním městě,“ zavzpomínala Kubišová.

Marta Kubišová na balkonu Melantrichu v Praze při natáčení svého klipu. Foto: VDN Promo

Za svůj vzor Gotta nepovažovala, což ale bylo hlavně proto, že žádné vzory nikdy neměla. Ctila nicméně jeho profesionalitu a samozřejmě talent.

„Byl profík a byl nesmírně zdvořilý. To ale bylo vlastní většině zpěváků ze šedesátých let. Nikdy neodmítl fanoušky, vždycky byl vstřícný k novinářům a milý k lidem kolem sebe,“ dodala.

„Měl jsem štěstí, že jsem ho léta mohl znát. Karel Gott byl opravdu vzácný člověk, vzdělaný a inteligentní a přitom neuvěřitelně skromný, pozorný a vlídný,” řekl Zdeněk Troška.

„Kdyby takových slušných lidí bylo více, dobře by bylo v naší zemi, dodal režisér,” který do pohádky Z pekla štěstí 2 obsadil oblíbeného zpěváka do dvojrole Pánaboha a Lucifera.

Margita: Nevím, zda Ave Maria na jeho počest zvládnu

„Já jsem se s Karlem sice znal od roku 1968, ale s výjimkou roku 1978, kdy jsem s ním jako sborista absolvoval německé turné, jsme spolu moc do styku nepřišli. Je mi to líto, protože jako jediný z naší branže se dokázal prosadit v zahraničí,“ uvedl pro Novinky Michal Prokop.

„Odešel úžasný zpěvák s dokonalým hlasem a dokonalou technikou do poslední chvíle. Ale především nám s Hankou odešel milovaný kamarád. I když jsme věděli, že jeho stav je vážný, ve snu by mě nenapadlo, že to přijde tak rychle. A je moc těžké se s tím vyrovnat,“ řekl Právu Štefan Margita.

„Jsem vděčný za to, že jsem mohl zažít nádhernou atmosféru oslav jeho osmdesátých narozenin a za všechny další chvíle s ním. Dnes večer mám koncert v Krnově a organizátoři mě požádali, zda bych zazpíval Ave Maria na jeho počest. Ačkoli bych pro něho udělal vše, nedokážu říct, jestli to zvládnu,“ dodal operní pěvec.

Jan Hřebejk Foto: Stanislav Dvořák, Novinky

„Došlo na Nietzscheho: Bůh je mrtev. Nebyl hrdina a věřil kdejaké konspiraci. Ale bavil lidi skoro 60 let, byl to hodný člověk, byla s ním legrace, byl pozorný a pomáhal druhým. Jeho povahu bych si přál mít. Hvězdný život Karla Gotta se naplnil. Soustrast rodině a klobouk dolů,” sdělil na Twitteru Jan Hřebejk.