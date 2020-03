Byl Hitler gentleman? Spíš narcis, usuzují psychologové

Hitlerův otec Alois patřil k běžné střední třídě, slušně vydělával jako úředník. Matka Klára byla prostá nevzdělaná venkovská dívka, která si vzala staršího maloměšťáka. Neexistují žádné důkazy o tom, že by Hilter jako dítě nějak zvlášť trpěl, že by se o něj nestarali nebo ho bili.

B. F. Smith v knize Adolf Hitler: His Family, Childhood and Youth naopak přímo píše, že ho rozmazlili. Lidé jeho matce vyčítali, že ho „milovala tak oddaně, až v něm vyvolala pocit, že je mimořádný“. Otec syna nijak netrápil, podle Ericha Fromma byl tolerantní, v podstatě liberál. Občas mu nadával, protože byl přelétavý flákač a nechtěl se stát úředníkem jako on.