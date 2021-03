Brněnský Oněgin pomůže lidem v tíživé situaci

Záznam premiéry bude skrze i-vysílání České televize přístupný do 5. dubna. Na představení je možné zakoupit benefiční vstupenky, jejichž výtěžek získá Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje na pomoc těm, které koronavirus dostal do tíživé životní situace.

Pro brněnskou operu, která v posledních letech úspěšně usiluje o dramaturgickou i inscenační náročnost v přístupu k hudebnímu divadlu, je tento Oněgin co do výrazových prostředků i celkového inscenačního tvaru krokem zpět k dávné operní minulosti. Možná by byla pro televizní přenos přínosnější volba brněnským souborem rovněž nastudované a dosud neodpremiérované inscenace Řeckých pašijí Bohuslava Martinů, navíc tematicky vhodné v tomto předvelikonočním čase.