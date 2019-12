Britští Kosheen zahrají v ČR čtyřikrát

Kosheen vznikli v roce 1999 v anglickém Bristolu a pojmenovali se podle apačského bojovníka jménem Cochise. Prorazili debutem Resist. Tracky Hide U, Catch, (Slip & Slide) Suicide, Hungry nebo Harder z jejich debutu či All In My Head z druhého alba Kokopelli, vydaného v roce 2003, patří k jejich nejslavnějším. U nás vystupovali třeba na Colours of Ostrava a na Sázavafestu.