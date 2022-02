Britney píše biografii, dostane za ni stejně jako Clinton

Zpěvačka prý ve svých vzpomínkách popíše zákulisí své kariéry i komplikovaný soukromý život včetně událostí v posledních letech. K tomu, aby začala pracovat na biografii, ji nejspíš motivovala kniha její sestry Jamie Lynn nazvaná Things I Should Have Said (Věci, které bych měla říct), jež vyšla letos v lednu. Za to ji ostře napadla a prohlásila: „Kéž by ses podrobila výslechu na detektoru lži, aby lidi viděli, jak nehorázně lžeš.“