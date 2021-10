Bond. James Bond. Zajímavosti o všech 25 filmech

Dr. No (1962)

Bylo jen otázkou času, kdy se bestsellery Iana Fleminga o britském agentovi 007 převedou na filmový pás. Spisovatel však nebyl spokojený s hercem, jenž mu měl dát tvář. „Neodpovídá tomu, co si pod Jamesem Bondem představuju. Nechci přerostlého kaskadéra,“ prohlásil o Seanu Connerym. Přesvědčivý výkon skotského herce a komerční úspěch prvního snímku jej přiměly změnit názor.

Poprvé jsou tradičně animované úvodní titulky podbarvené písní, od této chvíle jde o jedno z poznávacích znamení série. Hlas patří velšské zpěvačce Shirley Basseyové, která se jako jediná k bondovkám ještě vrátila, a to dokonce dvakrát (1971 a 1979).

V 60. letech se filmy s Janem Werichem promítaly s úspěchem v zahraničí, proto si jej všimli i producenti bondovek. Werich vzal roli agentova protivníka Blofelda, odjel točit do Anglie, avšak záhy byl přeobsazen. Důvodem nebyla nemoc ani zákaz z vysokých míst, jak se často spekuluje.

Vysvětlení přináší Werichova korespondence s Jiřím Voskovcem, otištěná v knize Pan Werich z Kampy: „Já bych se totiž posral radostí, být jednou z postav těch pohádek od Iana Boženy-Němce Fleminga,“ natěšeně informuje Werich svého přítele o zájmu producenta Harryho Saltzmana. O několik týdnů později však Voskovcovi píše, že si roli představoval jinak: „Já se nepohodl s produkcí, neb chtěli, abych dělal monstrum. Tak si vzali jinýho, ale zaplatili, co podepsali.“

Celá fronta adeptů na hlavní roli prošla kancelářemi produkce. Studio však nakonec nechtělo riskovat. Povolalo režiséra úspěšného Goldfingera, znovu nechalo Shirley Basseyovou nazpívat ústřední píseň, a především ještě jednou zamávalo tučným šekem před Seanem Connerym. Dostal tehdy rekordních 1,25 milionu dolarů plus procenta ze zisku filmu.

Bondovy dívky jsou samostatnou kapitolou ve světě agenta 007. Jen jediná se však v sérii objevila třikrát. Švédská modelka Maud Adamsová ztvárnila v Muži se zlatou zbraní milenku hlavního padoucha, o devět let později pak titulní postavu pašeračky klenotů v Chobotničce. Do třetice se mihla ve Vyhlídce na vraždu.

Problémy s výrobou snímku začaly tím, že zadlužený producent Saltzman musel prodat svůj podíl studiu United Artists. Na scénáři se vystřídal zástup autorů, dlouho se hledal i režisér. Steven Spielberg, jenž byl také na seznamu, zrovna dokončoval Čelisti. Kvůli právnímu sporu nemohli tvůrci znovu vtáhnout do hry padoucha Blofelda. Je skoro zázrak, že se nakonec podařilo natočit jeden z nejlépe hodnocených dílů.

„James Bond se vrátí ve filmu Jen pro tvé oči.“ Takové sdělení se objevilo na závěr titulků předchozího snímku Agent, který mne miloval. Jenže premiéra Hvězdných válek změnila v mezičase celý filmový průmysl, a tak tvůrci vyslali agenta 007 do kosmu. Finále Moonrakera se odehrává na vesmírné stanici, odkud chce padouch Drax vyhladit lidstvo a osídlit Zemi vybranými jedinci.

Pokud je mezi tvůrci nějaký zasloužilý veterán, tak letos 89letý John Glen. Na režisérské křeslo usedl pětkrát za sebou, poprvé v roce 1981. Coby pomocný režisér a střihač se uplatnil už ve snímku V tajné službě Jejího Veličenstva, jeho střihačský rukopis mají i další díly ze 70. let.

Pouhé čtyři měsíce po snímku Chobotnička se v kinech objevuje konkurenční počin, tak trochu natruc dosavadní produkční společnosti Eon. Jiné studio totiž získalo práva na román Thunderball a natočilo remake snímku z roku 1965, tentokrát pod názvem Nikdy neříkej nikdy. A co víc, povedlo se mu naposledy „ukecat" Seana Conneryho. Mezi oficiální se však tato bondovka nepočítá.

V době premiéry sedmého a zároveň posledního snímku s Rogerem Moorem bylo anglickému herci 57 let, což je mezi všemi představiteli rekord. Daniel Craig se letos s diváky rozloučí v 53 letech.

Úvod filmu, poprvé s Timothym Daltonem v hlavní roli, se odehrává v Bratislavě. Československá violoncellistka tam pomáhá sovětskému generálovi uprchnout do Rakouska. Iluze slovenského města je dokonalá, včetně žluto-bílých žigulíků s nápisem VB. Natočit příběh o „imperialistickém" agentovi přímo v Bratislavě nepřicházelo za minulého režimu v úvahu. Produkce za ni převlékla sousední Vídeň.

Shakespearovského herce Timothyho Daltona lákala produkce do hlavní role průběžně patnáct let. Nejdřív si připadal moc mladý, pak se mu nelíbil směr, jakým se série ubírá. Nakonec souhlasil, ale dočkal se jen dvou filmů. Následovala totiž šestiletá pauza, kdy se producenti přeli o vlastnická práva, a Dalton ztratil trpělivost. „Skvělý zážitek,“ hodnotil po letech a dodal: „Jako Bond žijete v bublině. Nikdo neví, jaké to je, krom těch, kteří jej hráli.“