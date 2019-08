Billie Eilish vystoupí v Praze již v úterý

Mladá americká zpěvačka Billie Eilish se v úterý 20. srpna představí v beznadějně vyprodané pražské O2 areně. Aktuálně nejsledovanější hudební teenager na světě je na turné ke svému debutovému albu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a během vystoupení představí většinu písniček z něj.