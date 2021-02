Billie Eilish během lockdownu natočila celé album

Loni zažila zpěvačka první období za mnoho let, kdy nemohla intenzivně koncertovat. „Myslím, že bych neudělala stejné album, nebo vůbec nějaké album, kdyby nepřišel covid. To vůbec neznamená, že je o covidu. Jde o to, že když se váš život změní, i vy se změníte. Tak to je. Takže za to musím děkovat covidu,“ řekla.

Pandemie nahrávání desky nemohla ohrozit, protože o zpěvačce je známo, že vše nahrává se svým bratrem Finneasem doma. Stejně vznikla minulá deska When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a sklidila velký úspěch. Na loňských Grammy americká zpěvačka posbírala, co mohla. Ovládla kategorie album roku, píseň roku, nahrávka roku, objev roku a popové vokální album roku. Píseň Bad Guy bodovala v hitparádách téměř po celém světě.