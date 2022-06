Berenika Kohoutová vydala písničku do filmu Řekni to psem

„Scénář se mi líbil svou tematikou. Rozchody známe všichni, vztahové filmy taky, nakonec všechno je vždycky o vztazích nebo pocitech. Ale to, jak vstupují do děje a těch vztahů psi, mi přijde milé. Dost často to může být tak, že pes člověku pomůže se z různých stavů dostat, že se díky němu mohou potkat a sblížit lidi, kteří by se třeba nikdy neměli šanci seznámit, a tak vznikají nová přátelství a možná i lásky. I když Ditě zpočátku připadala pejskařská komunita směšná,“ hodnotí herečka scénář své matky Ireny Obermannové.