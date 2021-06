Areál Beats for Love. Foto: Beats

Areál Beats for Love. Foto: Beats

Areál Beats for Love. Foto: Beats

Beats for Love budou. Pro několik tisíc lidí

Zatímco mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava se letos neuskuteční ani ve zmenšené variantě, pořadatelé další obří přehlídky Beats for Love se rozhodli přece jen omezenou verzi festivalu uspořádat. Už nyní je jisté, že třídenní akce se odehraje v původně plánovaném termínu 2. až 4. července, přičemž fanoušci taneční hudby budou rozděleni do dvou samostatných areálů, pravděpodobně s kapacitou po dvou tisících.