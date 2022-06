Básník Vojtěch Vacek: Živá literatura je důležitá asi ve všem

Na první pohled se může zdát, že jsou básně Měňagonu jen učesanými přepisy snů. Čtenář se ocitá v prostředí postaveném na výrazné vizuální představivosti. Ovšem to, co se odehrává pod barevnými obrazy, nepodléhá logice snu, nýbrž vzorcům, které obvykle považujeme za platné v bdělém stavu. Na druhou stranu mám rád, když mi přátelé vyprávějí o svých snech, a pokaždé mě mrzí, že si ty své nepamatuji.

Samozřejmě nežiju ve vakuu a některé věci se mě dotýkají velmi palčivě. Jenomže aktuální problémy bývají většinou akorát čistě povlečené problémy odvěké. Zajímají mě důvody, kvůli kterým se jako lidstvo i jako jedinci znova a znova střílíme do vlastního kolene, stejně tak mě fascinuje naše schopnost regenerace. Tyto záležitosti sice v básních přímo netematizuji, ale jejich principy jsou v nich neustále přítomné. I přesto nepovažuji literaturu za způsob, skrze který bych se chtěl s čímkoli vyrovnávat. Pokud někdo ano, je to naprosto legitimní.

Živá literatura je důležitá asi ve všem, co vás napadne. Je to setkávání autorů se čtenáři, autorů mezi sebou, čtenářů mezi sebou, je to objevování nových autorů a tvůrčích přístupů. Vytváří také jedinečné možnosti interpretace, protože vyslovené básně působí jinak než na papíře. V neposlední řadě jde o důležitý zdroj příjmů pro autory a jeden ze způsobů propagace titulů pro nakladatele. A tak by se dalo pokračovat.