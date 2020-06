Banksy transformuje ulice do pláten. Jeho díla jsou k vidění v Praze

Díla anonymního streetartového umělce Banksyho, který sám sebe označuje za uměleckého teroristu, jsou k vidění v pražské galerii Mánes. Výstava The World of Banksy nabízí výběr více než šedesáti nejznámějších tištěných verzí jeho provokativních děl ze soukromých sbírek a více než třicet nástěnných graffiti. Potrvá do 27. září letošního roku.