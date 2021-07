Autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím je podrobný příběh bez vytáček

Je to příběh vyčerpávající, kultivovaně napsaný a jistě upřímný. V jeho prologu Gott píše: „Zdůrazňuji, že vydávám MOJE vzpomínky. Někteří aktéři z mé knihy mohou tvrdit, že ,to přece bylo jinak‘, to však potom budou JEJICH vzpomínky. S tím už nic nenadělám. Já si to pamatuji takto. Po svém.“