Annette Nesvadbová: Děda Miloš viděl všechny mé role

Často musím opravovat jeho psanou podobu. Píšou mi ho špatně na úřadech, v různých programech, plete ho i moje babička. (směje se) Sice se mě většinou všichni ptají, ale pak to stejně napíšou špatně.

To byl můj dědeček. Michal Nesvadba je můj strýc, ale spisovatelka Bára Nesvadbová k nám nepatří. Lidi často zajímá, jestli jsme příbuzné. Dědeček byl moc hodný, lidský, chodívala jsem k nim domů cvičit hraní na pianinu. Děda furt pracoval, maloval, i ve vyšším věku. Nástroj stál vedle jeho pracovny a já si tenkrát říkala, jestli ho neruším. Ale on miloval hudbu, poslouchal rádio. Takže jsem ho přehráváním etud stále dokola snad nerušila. Myslím, že moje cvičení poslouchal rád.

Byl můj věrný fanoušek, viděl všechno, v čem jsem hrála! Dokonce za mnou jezdili s babičkou do Brna na otočku. Vezl je můj táta autem, jeli tři hodiny tam, podívali se na představení, a pak tři hodiny zpátky. Viděli všechny moje premiéry. Jak v Praze, tak v Příbrami i v Brně. Ústí nad Labem už nestihl.

A víte, že Kouzelná školka stále způsobuje rozruch? Když někde řeknu, že můj strejda je z Kouzelné školky, tak všichni nadšeně reagují. Já se na něj dívala jako malá, takže vrstevníci jsou už dávno dospělí a nesetkala jsem se s nikým, kdo by ho z tohoto dětského pořadu neznal (na ČT běží od 6. ledna 2009).

Po škole jsem hostovala v Příbrami ve třech inscenacích, ale zároveň i v Brně. Do brněnského Národního divadla jsem časem přešla do stálého angažmá. Všechna ta divadla jsou zajímavá, každé něčím jiným. V Brně jsem zakotvila na pět let, což nebyl můj původní plán, pocházím z Prahy. Ale zároveň jsem chtěla poznat i jiné lidi a kraj. Vždycky je dobré opustit svoji komfortní zónu, vypadnout z domácího pohodlí a luxusu, zkusit něco jiného a dojíždět. Já v Brně pak i bydlela, našla si tam přítele…