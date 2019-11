Americká rocková legenda The Black Crowes se vrací na pódia

Debut Shake Your Money Maker (1990), jehož třicáté výročí na turné oslaví, přinesl syrové a moderní pojetí americké blues-rockové tradice s agresivními bicími, rychlým tempem a vybroušenými kytarovými sóly s vlivy psychedelie, hard-rocku, ale i soulu. Nejen hlavní singl, ale hned půlka desky - písničky Jealous Again, Hard to Handle, She Talks to Angels a Seeing Things - se tehdy dostala do Top 10 americké rockové hitparády. Neméně geniální bylo i další album jasně odkazující k jižanskému rocku The Southern Harmony and Musical Companion.