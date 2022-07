Aktivisté narušili koncert skupiny Lauwarm. Švýcaři nesmí hrát reggae, tvrdí

Lauwarm měli hrát minulý týden v levicově orientovaném podniku Brasserie Lorraine. Několika aktivistům se nelíbilo, že bílí hudebníci ze Švýcarska mají dredy, a neváhali to nahlásit vedení podniku. A dalším vadilo už jen to, že si dovolují hrát reggae. To se podle jejich radikální ideologie nesmí.