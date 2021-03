V sobotu rozdají v Rudolfinu České lvy

Režisér Michael Čech: Pandemie nám do Českých lvů hodila covidle

Vzhledem k opakovanému uzavření kin však měli diváci jen omezenou možnost vidět některé z nich v kinech, protože se v nich kvůli opatřením buď téměř neohřály, nebo v nich nebyly tak dlouho, jak by tomu bylo za normálních okolností.

O to atraktivnější je tedy letos nabídka zhlédnout ještě před slavnostním vyhlášením Českých lvů a poté až do 14. března nominované, respektive vítězné snímky na portálu Dafilms.cz. Diváci mohou sledovat online osm hraných, šest dokumentárních a šest krátkých filmů.

Nic z toho však v tuto chvíli mnoho neznamená, protože nominace jsou výsledky prvního kola hlasování, v němž akademici vybírali ze všech 21 hraných celovečerních distribučních titulů. V druhém kole už hlasují jen o nominovaných a například ti, jejichž favorité se do nominací nedostali, se pak rozhodují úplně nově.

Ostatně o tom, jak překvapivě může každé dvoukolové hlasování dopadnout, vypovídá snad nejvíc osud filmu Andrey Sedláčkové Fair Play. Ten vstupoval v roce 2015 do slavnostního večera s patnácti nominacemi, aby nakonec žádného Českého lva nedostal.

Bookmakeři sázeli zpočátku na vítězství Krajiny ve stínu, která vyhrála v únoru Ceny české filmové kritiky. Ale poté, co se do užšího výběru v boji o Oscara dostal Šarlatán, klesl kurz na jeho vítězství z 2,8 na 1,5 a zareagovali také sázkaři. Na to, že Šarlatán vyhraje Českého lva v kategorii nejlepší film, vsadilo podle sázkové kanceláře Chance 97 procent lidí.