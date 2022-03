Martin Pechlát: Doma žádnou síň slávy nemám

„Je výborný ve všem,“ shodují se kritici, diváci i filmoví tvůrci. Loni v kinech bodovala třeba komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel, ve které hraje Prvoka. Přišlo na ni přes 600 tisíc diváků.

Martin Pechlát si za svůj výkon odnesl cenu z Novoměstského hrnce smíchu, z festivalu české filmové a televizní komedie.

Odchod z Národního divadla vám prospěl, alespoň vaší filmové kariéře. Vidíte to stejně?

Práce v Národním je taková, že si většinou nemůžete moc vybírat, co můžete a chcete hrát. Do něčeho vás obsadí, nedá se tam ničím moc šoupat. I proto mě ta svoboda, možnost brát jen to, co chci, být na volné noze velmi lákala.

S Ivou Janžurovou coby královnou Alžbětou se sešel ve hře Audience u královny, kde ztvárnil postavu Davida Camerona. Foto: archív ND - Martin Špelda

Jeden z důvodů mého odchodu tak byl vážně ten, abych měl víc času na filmování, natáčení filmů. Možná byl i tím nejzásadnějším.

K nabídkám, co jste vzal, patřily Okupace a Atlas ptáků. Za ně můžete v sobotu 5. března získat první České lvy/prvního Českého lva. Kdy jste se o nominacích dozvěděl?

Ze zpráv, které jsem si přečetl v telefonu. Předem jsem věděl o tom, že mé jméno v rámci cen několikrát padlo, že je takzvaně ve hře, ale to bylo asi všechno.

Martin Pechlát a Antonie Formanová (Okupace) Foto: Bontonfilm

Nakonec to dopadlo, že jsem získal hned dvě: za vedlejší a hlavní roli v mužské kategorii.

Jste soutěživý typ?

Jsem soutěživý, trochu. Jenže u kulturních cen typu Český lev jsem rád i za nominaci. Je to ocenění mé práce, už fakt, že si vás, konkrétního filmu, v němž hrajete, kdosi všimnul, potěší.

To je hezky řečeno. Ovšem ani ve sportu nechcete být v cíli první? Vyhrát?

Tam to beru jinak. Mám rád hlavně závod, hru samotnou. Je-li férová, zábavná, mohu být i druhý. Nenaštvu se, když zrovna nevyhraju.

Lva ještě doma nemáte. Ale divadelní ceny ano. Třeba Cenu Alfréda Radoka za nejlepší mužský herecký výkon i Cenu Thálie za rok 2009, za roli Goebbelse ve hře Goebbels/Baarová. O dva roky později jste získal Cenu Alfréda Radoka zase, za roli Andrease Kartáka ve hře Legenda o sv. pijanovi. Máte doma nějakou svou síň slávy?

Já ani nevím, kde mám ty ceny... Vím jen, že Thálii jsem hezky umístil k rodičům. A kde je zbytek? Asi někde v krabicích, neznámo kde. Doma tedy žádnou síň slávy nemám.

V divadle jsem vás nedávno viděla. Na zábradlí ve hře Zdeněk Adamec + Sebeobviňování. Víte co, mi vrtá hlavou? Měříte přes 190 centimetrů. Kde na vás vzali červené punčocháče, v nichž část představení odehrajete?

Vidíte, zrovna tyhle punčocháče jsem taky řešil. Prosil jsem Kamilu Polívkovou, která dělala kostýmy, jestli by mi mohla sehnat větší. Jak zjistila, nejde to.

Martin Pechlát a Stanislav Majer ve hře Zdeněk Adamec + Sebeobviňování. Napsal ji nositel Nobelovy ceny za literaturu Rakušan Peter Handke. Foto: KIVO

Prý nosím největší rozměr, který lze na trhu koupit. Jejich výhodou je, že je na sebe dokážeme (druhým na jevišti je Stanislav Majer - pozn. red.) nějak narvat. Vydrží nám tak jedno představení. Ono na jevišti není úplně hladko. My chodíme hodně bosi, často o něco zavadíme. Většinou punčocháče při hraní zatrhneme, roztrhneme...

Z toho si nic nedělejte. Také mnohým ženám vydrží jeden den. Mě jste zaujal ještě v jiném dámském oděvu: v blyštivé róbě. Zpíváte v ní v komedii Prvok, Šampón, Tečka a Karel, na pódiu v gay baru. Tu na vás šili?

Já vám ani nevím, obvykle se pro film podobné věci dělávají... Ale možná šaty někde koupili. Ač se to možná z výše popsaného nezdá, mám běžnou konfekční velikost.

Probrali jsme vaše netradiční kostýmy. Máte v sobě překážku, která by vám říkala: „Tohle si už neoblékneš?” Zdá se mi podle vašich posledních rolí, že jste až specialista na komické převleky.

Specialista na komické převleky? Tohle slyším poprvé. Ovšem nemůžu rovnou říct, že by mě nebavilo se do nich převlékat. Když to uděláte, nemusíte nic moc pro roli dělat. Převlek hraje vlastně sám. Je-li použit v dobrém kontextu, v souvislostech, je to bezvadné.

Nevím proto o ničem, co bych na sebe nenavlékl. Pokusil bych se asi o všechno.

Vrátím vás do Divadla Na zábradlí. Tam hrajete poprvé, že?

Berete-li „jako poprvé“ jeho hlavní scénu, ano. Před tím jsem tam měl ještě školní představení a krátký skeč... Loni mě tam jinak přivedli lidé, s nimiž pracuju moc rád. S Dušanem Pařízkem, Kamilou Polívkovou jsme do sebe prorostlí už z dob divadla Komedie. Když se Dušan rozhodl, že bude představení dělat Na zábradlí, vzal si tam nás, „své“ lidi.

Hru Zdeněk Adamec + Sebeobviňování napsal Peter Handke. Má dvě části. Vy hrajete v té druhé zachycující příběh upálení Zdeňka Adamce v roce 2003. Jeho příbuzní žijí. Řešili jste nějak, že se vám mohou ozvat?

Rodina se nikomu z nás neozvala... A samozřejmě, že to téma citlivé je, to si uvědomujeme od začátku. Je to příběh člověka, jenž odešel ze světa strašným způsobem. Hodně jsme se na zkouškách proto bavili, jak nikomu neublížit. Rozhodně netančíme na hrobě Zdeňka Adamce, jak někde psali.

V inscenaci Zdeněk Adamec hrají hlavní role Stanislav Majer (vlevo) a Martin Pechlát. Foto: DNz/Václav Jirásek

Celá hra je dialogická konstrukce autora, jeho zamyšlení nad tím, proč to ten mladík udělal. Handke je navíc k sobě velmi přísný, zobrazuje veškeré své pocity, pojmenovává je. V představení tak najdete všechno: od chladného intelektuálního odstupu k sobě i Adamcovi, až po momenty, kdy si dělá z hlavního hrdiny až srandu, jindy jde jeho cestou. Vidí přesně stav jeho duše, která je zklamaná ze společnosti, z toho kapitalistického marasmu, jak vše označuje ve svém dopise...

Než jste se stal hercem z povolání, pracoval jste jako mikrofonista v České televizi. Nějak si nedokážu představit, co je náplní tohoto povolání. Pomůžete mi?

Byl jsem asistentem zvuku, mikrofonistou. Dělal jsem takového podržtašku. Byl jsem k ruce tam, kde mě potřebovali. Ať už na sportovních přenosech, nebo u filmu. Občas jsem skutečně držel mikrofon na dlouhé tyči. Měl jsem to pestré.

Dokázal byste si tu techniku, která vás stále provází: byť z jiné strany, ještě opravit?

Já? To asi těžko. Nikdy jsem technice nerozuměl. Už při studiu střední školy, strojní průmyslovky, jsem věděl, že má budoucnost bude jinde. Tohle není můj šálek čaje.

Pojďme k vaší blízké budoucnosti. Čeká vás další natáčení?

Ano, na Slovensku. Budeme s režisérem Davidem Jařabem točit Hadí plyn.

Letos budou mít v českých kinech premiéry i jiné snímky, v nichž hrajete. Slovo, Arvéd, Indián. Myslíte si, že dokážete nějakou rolí vymazat tu, co vás kdysi zviditelnila? Nesmělého potápěče z Účastníků zájezdu (2006)?

Asi ne... Nemůžu říct, že se mnou pořád „nejde“. Lidé obvykle, když mě už poznají, říkají: to je ten z Účastníků zájezdu. Nevadí mi to. Jsem herec, hraní je má profese.