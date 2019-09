Znalci měli křivě vypovídat ve prospěch Kramného, dostali podmínku

Radek Matlach a Igor Fargaš, které si najala Kramného obhájkyně, ve svém posudku uvedli, že pravděpodobnou příčinou úmrtí Kramného manželky a dcery byla otrava. To se ale ukázalo jako nepravda, protože jejich posudky zpochybnila řada dalších znalců.

Posudek obou znalců jiní odborníci zpochybnili s tím, že obsahuje tak závažné chyby, že to svědčí buď o naprostém amatérismu, nebo o úmyslném jednání. Oba znalci ale obvinění odmítají.

Odmítl také obvinění, že posudek byl sepsán účelově ve prospěch Kramného. „Uvedli jsme tam i informace, o kterých jsme věděli, že se Kramného obhájkyni nebudou líbit. To je důkaz poctivého přístupu, nikoliv snahy Kramného vyvinit,“ dodal.

Petr Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Odpykává si trest 28 let vězení. Těla po převozu do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, byla ale nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava.