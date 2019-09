Zmrzačil hokejistu Melenovského, soud mu potvrdil sedm let

K incidentu došlo v noci na začátku června loňského roku v centru Jihlavy. „Obžalovaný společně s již pravomocně odsouzeným bratrem Patrikem napadli poškozeného a dalšího muže. Melenovský, který je napomenul, aby nerušili noční klid, po útoku spadl na zem a udeřil se do hlavy,“ popsala útok soudkyně brněnského krajského soudu Lenka Králíková s tím, že obžalovaný se po útoku skrýval a policie jej dopadla až po několika týdnech.

Melenovský po útoku skončil s několika zlomeninami a otřesem mozku, neslyší na pravé ucho a má problémy s koordinací.

Jihlavský soud Dreveňaka potrestal sedmi lety vězení, s tím se ale mladík odmítal smířit. „Je to zcela nepřiměřený trest. Kdyby tam poškozený nepřišel a nenapomínal je, žádný konflikt by nevznikl. Poškozený rvačku vyprovokoval, rasisticky jim nadával a hrozil, že je odveze záchranka,“ tvrdila v odvolání Dreveňakova advokátka.

Nevidíme žádnou sebereflexi, za své jednání se neomluvil Lenka Králíková, soudkyně

Mladík, který tři týdny před konfliktem vyšel z vězení, kde si odpykával trest za podobný útok, soudu tvrdil, že se jen bránil. „Někdy jsou situace, kdy k tomu člověk přijde, ani neví jak. Já jsem se musel bránit, to on mě napadl, nebo se o to aspoň snažil,“ dušoval se.

Senát odvolacího soudu ale neměl pro jeho obhajobu pochopení. Upozornil, že se nijak neprokázalo, že by Melenovský někoho rasisticky urážel. „Trest je vysoký a přísný, ale ne nepřiměřeně, navíc podle našeho názoru se nabízela ještě přísnější právní kvalifikace. Byl to brutální, agresivní a zákeřný útok, trestná činnost obžalovaného graduje, z předchozích trestů si nevzal žádné ponaučení, mlátí lidi do hlavy, kope je. Nevidíme žádnou sebereflexi, za své jednání se neomluvil,“ zrekapitulovala soudkyně Králíková.

Napadený: Rána padla bez varování

Sám Melenovský, který působí jako jeden z trenérského týmu mladých hokejistů Jihlavy, Právu řekl, že následky útoku si stále nese. „Se sluchem se to už nezlepší, to je napořád, že na pravé ucho neslyším. Koordinace pohybů stále není taková jako dřív a těžko říct, jestli se to zlepší,“ řekl Melenovský.

Dvojnásobný mistr hokejové extraligy rezolutně odmítl, že by skupinu rasisticky urážel nebo napadal. „Celou situaci zachytil kamerový záznam a tam je jasně vidět, jak to doopravdy bylo. Několik let pracuji u mládeže, takže mám na denním pořádku ty kluky usměrňovat, takže mi to prostě nedalo a šel jsem je napomenout. Bohužel se to seběhlo takhle. Něco takového jsem ale vůbec nepředvídal, ta rána padla bez varování, navíc jsem se bavil s jeho bratrem a on na mě zpoza něj zaútočil pěstí. Nic jsem nepostřehl, přerazil mně nos a vypnul mě,“ dodal Melenovský.