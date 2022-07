Zlý: Řidiči po covidových opatřeních jezdí bezohledně

Už teď není návrat do normálu moc příznivý. Zaznamenáváme zvýšený počet přestupků. Za prvních pět měsíců letošního roku bylo o 14 tisíc více překročení rychlosti než za celý loňský rok. Řidiči nerespektují pravidla silničního provozu, nedodržují předepsané limity, mnohdy jezdí bezohledně až agresivně. Není to výrazem pouze českých silnic, problémy mají i okolní evropské státy. Po rozvolnění opatření řidiči nenaskočili do normálu, jak by měli.