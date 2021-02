Zloději kradli pracovní stroje. Ukrývali je v lese pod větvemi

Policisté z Prahy a Středočeského kraje vyšetřovali počínání mužů ve věku 28 až 54 let poslední tři měsíce. Podle jejich zjištění muži kradli na různých místech Středočeského kraje, většinou náhodně a příležitostně bez nějakého plánu.

„Muži se zaměřovali na krádeže vozidel, a to nejen osobních, ale i nákladních, a co není příliš časté, nebáli se ani tak nepřehlédnutelných vozů, jakými jsou různé pracovní stroje,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Čtyři muži byli obviněni z krádeže a vzati do vazby. Proti 48letému muži, který byl obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti, je stíhání vedeno na svobodě. Hrozí mu až šest let vězení, ostatním až osm let.