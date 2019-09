Ženu prý svázal a oloupil. Sama to chtěla, hájil se u soudu

„Když se poškozená chystala k odchodu z návštěvy, přehodil jí obžalovaný přes hlavu textilii, zacpal jí ústa, a když se sesunula v mdlobách k zemi, spoutal jí ruce, přenesl ji do ložnice a tam ji přivazoval a svazoval. To trvalo několik hodin, poškozené se pak podařilo vyprostit, v panice otevřela okno a vylezla na okenní rám, volala o pomoc a pak spadla na chodník. Ženu navíc oloupil,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Petr Bejšovec.

Do ženy, s níž se znal asi dva týdny, byl prý zamilovaný. „Odešla ode mě v pořádku, doprovodil jsem ji ke dveřím. Pak jsem slyšel na střeše šramot a následně křik před domem. Bylo zřejmé, že má nějaké psychické problémy, nechápu, co se jí hlavou honilo za šílenosti, že chodila po střeše,“ tvrdil Dámek.

Po několika desítkách minut při výslechu začal muž náhle tvrdit, že jej vlastně jeho známá žádala o to, aby ji začal svazovat. „Říkala, že mi to ukáže, jak to mám dělat, pak řekla, že mě naučí i škrcení, že holky chtějí pořádného chlapa, co umí škrtit. Celou návštěvu mě vlastně komandovala a já jsem dělal, co mi řekla,“ tichounce vyprávěl.