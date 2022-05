Ženám na seznamce prodával městské byty za hubičku. Za podvod dostal sedm let

„Necítím se být vinen. Chtěl bych požádat soud o shovívavost. Jsem teď v Brně ve věznici, jsem zařazen pracovně v prádelně, pokud budu uznán vinným, budu muset splácet škodu, a to z věznice nejde. Já funguji, jak mám, pracoval jsem skoro celý život, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Rád bych se zařadil do normálního života a znovu fungoval,“ popisoval odvolacímu senátu sametovým hlasem Fiala.