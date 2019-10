Žena zmizela v Praze na cestě od matky, může být v ohrožení života

Žena měla mít namířeno do svého bydliště v ulici Pod Marjánkou, kam již nedorazila. „I přestože policisté prověřili desítky míst, do současné chvíle se nepodařilo zjistit žádné informace a ani místo, kde by se mohla nacházet,” sdělila v pondělí mluvčí policie Eva Kropáčová.