Žena vysála z příbuzných na léčbu falešné rakoviny miliony, dostala tři roky

„Doznala se a projevila upřímnou lítost, omluvila se. To by měl soud brát jako polehčující okolnosti. Před vzetím do vazby se chovala slušně, uvědomovala se své problémy se závislostí na alkoholu a automatech, abstinovala, situaci řešila. Je i v zájmu poškozených, aby zůstala na svobodě, pracovala a splácela škodu,“ argumentovala ženina advokátka.

„Podmínka k její nápravě nepostačí,“ oponovala státní zástupkyně. Sama Kryčerová před soudem slzela a skrývala svou tvář. „Je mi to strašně líto. Ani jsem si to neuvědomovala, nepamatovala jsem si, co bylo včera. Kolikrát jsem se už psychicky složila. Já to nezvládnu, je mi to fakt líto,“ bědovala.