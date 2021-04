Zdravotníci v Krnově obklíčili a přemohli zloděje s nožem

Událost se seběhla minulý týden na oddělení magnetické rezonance, kde si všimli podezřelého muže v místech, kam nemůže vstupovat veřejnost. Poté, co se ho radiologický asistent zeptal, co tam pohledává, začal zloděj utíkat. „Po pár krocích jsem ho ale dohonil a začali jsme se prát. To už naše vedoucí radiologická asistentka Míša Čerová běžela pro pomoc,“ popsal incident zdravotník Jan Migulski.