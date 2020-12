Zdravotní sestra roky okrádala pacienty na psychiatrii, u soudu odmítla podmínku

Žena podle státního zástupce Marka Vagaie obírala pacienty od roku 2010 až do roku 2017, kdy se na její rejdy přišlo. „Pacienti ukládali do depozitního účtu nemocnice prostředky od rodiny nebo své invalidní důchody. Obžalovaná je vybírala a používala pro osobní potřebu. Předpokládám, že většina peněz skončila v automatech,“ prohlásil státní zástupce.

„Svého jednání upřímně lituji, ublížila jsem spoustě lidem. V životě jsem přitom nikomu ublížit nechtěla. Chtěla bych se omluvit poškozeným, kolegům i nemocnici, jakkoli je můj čin neomluvitelný. Práce jsem měla vždy ráda, chovala jsem se k lidem slušně a snažila jsem se jim zajistit co nejlepší péči. Ale byla jsem závislá na automatech. Myslela jsem, že to mám pod kontrolou, ale bylo to silnější než já,“ prohlásila Formánková. Dál před soudem odmítla vypovídat.