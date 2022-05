Zbili mě Ukrajinci, šířila žena. Policie teď řeší, zda nešlo o poplašnou zprávu

„Nesedí tam spousta věcí. Zaprvé tam po přepadení měla přijet sanitka s policisty, ale poté to paní odmítla s tím, že tam policisté být neměli a jen projížděli kolem. Policii měli zavolat záchranáři a ti prý odmítli přijet, to je další velmi zvláštní věc. Policisté výzvy integrovaného záchranného systému vyslyší,“ poukázal expert na dezinformace Jan Cemper na další zvláštnost.

„Celé je to nesmyslné, protože si nedokážu představit, že by měl kdokoli reagovat způsobem, jaký ona popisuje. Žádný policista by v životě takto nejednal v případě, že by měl být někdo přepaden a znásilněn,“ sdělil Právu policista, který si nepřál být jmenován.