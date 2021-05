Závodník najížděl na pořadatele a srazil konkurenta, dostal 7,5 roku

„Ten ho z důvodů porušení pravidel vykázal ze startu. Obžalovaný se pak snažil projet boxovou uličkou, přitom úmyslně do pořadatele najel. Pak jel dál uličkou, zrychloval a úmyslně narazil do dalších účastníků závodu,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichlerová s tím, že zranění muži jen shodou okolností neutrpěli život ohrožující poranění.

Předseda senátu Petr Jirsa hned na začátku obžalovaného upozornil, že soud by v jeho konání mohl spatřovat hned dva trestné činy. A k tomu také došlo. Najíždění do pořadatele senát ohodnotil jako vydírání, zranění dalšího závodníka určil jako pokus těžkého ublížení na zdraví.

Závodníka soudí za to, že na Hodonínsku srazil autem pořadatele i konkurenta. Hrozí mu 12 let

Chaloupek před soudem marně tvrdil, že do nikoho vědomě nenarazil. „Přijel jsem na testovací jízdu, pořadatel mě ale zastavil. Řekl mi, že se mám otočit a odjet. Bylo tam málo prostoru a škrtl jsem o druhé auto. Majiteli jsem řekl, že to pak uhradím. Otočil jsem se a snažil jsem se jet na svoje místo, v tom přišel ten pořadatel a postavil se před moje auto. Stál tam, nic neříkal, pak uhnul, já se rozjel a těsně potom jsem uslyšel nějakou ránu. Nikoho jsem ale neviděl, že bych někoho srazil, to odmítám, to bych hned zastavil,“ tvrdil muž.