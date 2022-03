Zatýkání v Praze. Jedna loupež za druhou, peníze se točily v hazardu

„Jeden z podezřelých ohrožoval střelnou zbraní obsluhu a přitom si do tašky ukládal kartony cigaret a peníze z pokladen. Druhý mezitím hlídal vchod a zajišťoval hladký průběh akce. Podezřelí si během loupeží odskočili i mimo Prahu, konkrétně do obce Měchenice, kde se vloupali do prodejny smíšeného zboží,” uvedla mluvčí.