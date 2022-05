Zastřelil syna své přítelkyně, soud mu snížil trest

Na 11,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou poslal v úterý Vrchní soud v Olomouci sportovního střelce Michala Sosíka (45) za to, že zastřelil loni v únoru na ulici v Lošově, místní části Olomouce, syna (24) své přítelkyně. O rok mu tak snížil trest, který mu uložil olomoucký krajský soud. Muži hrozilo až 18 let za mřížemi. Verdikt je pravomocný.