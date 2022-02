Zastal se napadeného, schytal kopance do hlavy

K útoku došlo už předloni na podzim na Moravském náměstí. Michael Panenka a Filip Šlesinger táhli večer centrem Brna. Nejprve zaútočili na neznámého muže, kterého srazili na zem.

To neuniklo pozornosti dalšího chodce, který dvojici pokáral s tím, že to jsou teda frajeři, když si dovolují v přesile.

Byl to brutální útok na poškozeného, který se jen zastal jiného napadeného. Obžalovaný byl navíc v podmínce soudci

„Obžalovaný Šlesinger se rozběhl a strhl poškozeného na zem. Pak se zcela nepřiměřeně do potyčky zapojil Panenka a poškozeného kopl do hlavy. Šlesinger napadeného, který zůstal klečet, pustil, ale Panenka pokračoval v napadání dalšími kopy kolenem do hlavy, přidal i rány pěstí, a nakonec jej ještě nártem kopl do hlavy. Pak oba odešli,“ řekl žalobce.

Napadený mladík naštěstí vyvázl jen s modřinami po celé hlavě, ovšem podle soudního znalce vážně hrozilo těžké poškození oka či mozku, i s trvalými následky. Proto veřejný žalobce kvalifikoval útok jako pokus o těžké ublížení na zdraví.

U soudu se oba útočníci, které se podařilo dopadnout až půl roku po incidentu, tvářili jako učinění beránci a oba bez vytáček prohlásili svou vinu, čímž soudu umožnili případ projednat rychleji bez výslechu dalších svědků a provádění důkazů. Ostatně celý útok zachytily kamery, takže prostor pro výmluvy byl minimální.

„Všeho lituju a rád bych zůstal na svobodě,“ klopil u soudu zrak Panenka. Jeho kumpán pak přispěchal s neobyčejným vysvětlením pro agresivní chování. „V dnešní době skoro nejde projít se po Brně bez urážek na mě, že ráčkuji, nebo na něj, že je to Slovák. My se nechtěli prát,“ kňoural Šlesinger.

„Když někdo někomu nadává do Slováků, což nevím, jaká je to urážka, nebo že ráčkuje, tak bych jen zakýval hlavou nad hloupostí toho, kdo to vypustil,“ reagoval státní zástupce.

Panenkův obhájce se ještě snažil soud přesvědčit, že jeho klient je přece menšího vzrůstu, takže i kopy do hlavy byly méně nebezpečné.

Lituje zkratu

„Zapojil se v nějakém zkratu a lituje toho. Ale není to žádný dvoumetrový boxer, takže i ty následky nebyly tak vážné,“ přemítal obhájce s tím, že podmínka by mohla stačit, což ostatně navrhl i žalobce.

Jenže trestní senát měl úplně jiný názor a Panenku poslal na tři roky do vězení, Šlesinger dostal možnost se vykoupit trestem 45 tisíc korun za výtržnictví.

„Byl to brutální útok na poškozeného, který se jen zastal jiného napadeného. Panenka byl v podmínce, měl k tomu nevykonané obecně prospěšné práce. Navíc i na Slovensku byl v podmínce. Hrozilo mu až deset let, trest je na samé spodní hranici. A pokud by neprohlásil svoji vinu, trest by byl přísnější,“ rozhodl soud.