Zasloužíš znásilnit a vyhodit z okna. Za výhrůžky šéfce Sněmovny dostala žena pokutu

„Napsala jsem to ve vzteku. Až později jsem si uvědomila, že je to za hranou. Volila jsem špatná slova, byla to ode mne hloupost,“ tvrdila žena policistům.

„Nejsem členkou žádné extremistické organizace. Dosud jsem nebyla nikdy trestaná a nemám ráda násilí. Za to, co jsem udělala, se stydím a je mi to velice trapné. Trápí mě, co jsem provedla, a špatně kvůli tomu spím,“ uzavřela vyšetřovaná žena.