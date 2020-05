Žárlivý senior zastřelil mladou milenku, dostal 16 let

K neštěstí došlo na frekventované Palackého třídě loni 22. října. „Obžalovaný přišel do bytu společně s poškozenou, v bytě se začali hádat, pak obžalovaný vytáhl pistoli, kterou měl v bytě, a poškozenou po předchozím uvážení zastřelil,“ popsal v obžalobě státní zástupce.

Důchodce se před senátem v čele s Petrem Jirsou obhajoval, že vlastně nechtěl po matce dvou dětí střílet, nelegálně drženou zbraní ji chtěl prý jen postrašit. Při přetahování o pistoli vyšla rána, která důchodce zasáhla do stehna. Šmehlík se hájil, že pak poklesl v kolenou a ženu také zasáhl.

Těžko můžeme hovořit o náhodném výstřelu, když obžalovaný vystřelil čtyřikrát za sebou Petr Jirsa, soudce

Jeho verzi ale soud neuvěřil. „Ze všech důkazů je jasné, k čemu došlo a že to mělo fatální následek. Verzi pana obžalovaného nelze uvěřit. Poškozenou pozval do bytu, byl ponížený a frustrovaný z toho, jak to sám nazval, že si to rozdává s cizími muži. Těžko můžeme hovořit o náhodném výstřelu, když obžalovaný vystřelil čtyřikrát za sebou,“ vysvětlil soudce Jirsa.

Soudce Jirsa také upozornil na to, že zatímco před soudem důchodce tvrdil, že nic neplánoval a k neštěstí tak došlo shodou okolností, po svém výslechu několik dní po činu hovořil jinak. Přiznal totiž, že smrt své nevěrné milenky plánoval. „Pistoli jsem si nachystal den předem. Nebudu ji přece střílet na ulici, neměla z toho bytu odejít živá,“ vypověděl tehdy.

Chtěl jsem ji jen postrašit. Vytáhl jsem pistoli, ona po ní začala sahat, pistole vystřelila a prostřelila mi nohu. No a pak jsem začal střílet já obžalovaný

„Finančně jsem ji podporoval, měl jsem ji opravdu rád. Scházeli jsme se tak dvakrát týdně na hotelu. Ten věkový rozdíl byl opravdu velký, ale vedle ní jsem omládl o třicet let. Za poslední rok jsem do ní investoval asi 150 tisíc korun,“ hájil se u soudu důchodce.

Změna ve vztahu podle něj nastala ve chvíli, kdy žena změnila zaměstnání. „Já jsem pak jako ješitný chlap zjistil, že je mi nevěrná. To se mě dotklo. Bolelo mě to, ponižovalo. Tak jsem se rozhodl, že jí to řeknu, a byl jsem zvědav, jak se k tomu postaví,“ vysvětloval Šmehlík.

Bylo to ve stylu - když ji nebudu mít já, tak ji nebude mít ani nikdo jiný. Že obžalovaný myslí hlavně na sebe, vyplynulo i ze znaleckých posudků Petr Jirsa, soudce

Osudný den ženu přivezl do svého bytu, kde měl už nachystanou nabitou zbraň. „Chtěl jsem ji jen postrašit, chtěl jsem, aby poznala tu bezmoc, chtěl jsem i vystřelit do stropu. Vytáhl jsem pistoli, ona po ní začala sahat, pistole vystřelila a prostřelila mi nohu. No a pak jsem začal střílet já. Po pár vteřinách jsem si uvědomil, co se stalo. Dobelhal jsem se ke dveřím a zavolal jsem pomoc,“ dodal Šmehlík.