Žalobkyně odmítla řešit drogy a mobily ve vězení. Má skončit

Jeho šéfka Antonie Zelená se totiž odmítala pídit po tom, kdo za pašováním kontrabandu do střeženého objektu stojí s odůvodněním, že to je zbytečná práce bez „vyhlídky na úspěch“.

Neexistuje vyhlídka na objasnění skutečností, které by mohly vést k trestnímu stíhání konkrétních osob

„V celé řadě případů je činění úkonů trestního řízení bezúčelné, neboť neexistuje žádná vyhlídka na objasnění skutečností, které by mohly vést k trestnímu stíhání konkrétních osob. V případě zásilek s drogami většinou neexistuje žádná realistická cesta, jak zjistit a prokázat, kým byly drogy do zásilek vloženy,“ argumentovala Zelená.

Pokyn krajského státního zastupitelství jako nadřízeného označila za nezákonný a ignorovala ho. Podle jejího názoru by šlo pouze o formální zahajování trestního řízení, které by bylo od počátku odsouzeno k neúspěchu.

„Pokud měla za to, že pokyn krajského státního zastupitelství je nezákonný, bylo na ní, aby ho písemně odmítla a svoji argumentaci předložila vrchnímu státnímu zastupitelství. Její postoj, který spočíval v tom, že pokyn pouze ignorovala, je zcela jistě porušením principu subordinace,“ stojí ve vyjádření soudu, které má Právo k dispozici.

Že lze rozkrýt pašerácké kanály do věznic, ukazují úspěšné policejní akce napříč republikou. Například vloni kriminalisté obvinili 15 lidí za distribuci drog do valdické věznice. Trasy, kudy opiáty do nejstřeženější věznice mířily, mapovali detektivové několik měsíců.