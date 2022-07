Žalobci a Blažek vysvětlovali, jak je to s úniky z trestních kauz

Na úterní BRS vystoupila podle zjištění Práva kromě jiných také šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová, která se podle důvěryhodného zdroje redakce ohradila proti některým tvrzením, že by informace a dokumenty z trestních kauz unikaly od státního zastupitelství či od policie. Vysvětlovala také, proč jsou usnesení o zahájení trestního stíhání obviněných takto rozsáhlá, tedy často i včetně některých odposlechů, a co se do nich všechno musí psát.

Bradáčová prý také nastínila, jak by se to dalo řešit legislativně. „V některých zemích je možnost trestně postihnout ty, od kterých ty informace unikly. U nás by se to případně mohlo řešit zpřesněním některých přestupků, tedy postihnout lidi, kteří to vynesou, v přestupkovém řízení,“ přiblížil zdroj Práva, který se jednání BRS zúčastnil.