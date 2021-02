Žalobce z Čapího hnízda přijde o peníze kvůli průtahům

Podle kárné žaloby Šaroch několikrát nerozhodl o žádostech obviněných, přičemž průtahy se pohybovaly od dvou do deseti měsíců. Také více než rok nereagoval na žádost policie o vydání evropského vyšetřovacího příkazu. „Dosud nebyl kárně trestán, je odborně zdatným státním zástupcem, tady se jedná do určité míry o exces. Možná byl ovlivněn tíhou, která na něj byla kladena v kauze Čapí hnízdo,“ vysvětlil dohodu náměstek pražského městského státního zástupce Vladimír Hackl.

„Jsem si vědom svého pochybení. Zpracovával jsem Čapí hnízdo, bylo to značně náročné a vyčerpávající. Dostal jsem se do určitého skluzu a pak jsem preferoval jiné věci. Bohužel v kárně žalovaných věcech jsem zvolil špatnou taktiku. Námitky obviněných jsem chtěl vyřešit všechny najednou, ale ono se to vzhledem k jejich rozsahu hromadilo. Měl jsem to vyřídit postupně. Podobně jsem měl postupovat i v druhém případě,“ přiznal Šaroch.