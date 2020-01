Žalobce v kauze Rath: Metrostav by neměl dělat veřejné zakázky deset let

Pokud by středočeský krajský soud Pražákovu středečnímu návrhu vyhověl, na Metrostav by to mohlo mít velmi citelný dopad. Významnou část svých výdělků má totiž tato stavební firma právě ze státních a veřejných zakázek, například na českých silnicích od ŘSD. Případný rozsudek nebude pravomocný.