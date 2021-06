Žádný Floyd, odmítá policie srovnání smrti muže v Teplicích. A zveřejnila nové video

Policie ale takovou paralelu striktně odmítá. „Žádný ´český Floyd´. Zákrok proti několikanásobnému recidivistovi, který pod vlivem OPL (omamných a psychotropních látek) demoloval auta ve svém okolí a nedbal žádných výzev policistů, proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s úmrtím zemřelého. Potvrdila to soudní pitva,” brání se policie na twitteru.

A svá slova dokládá záznamem toho, co zadržení muže předcházelo. Do půli svlečený mladík na něm nejprve leží na zemi a zmítá se. Poté agresivně vystartuje proti kolegovi, který se střetu vyhne. Muž poté pěstí bije do zaparkovaného auta.