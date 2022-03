Zabít pro mě neznamená usmrtit, hájil muž svůj komentář k migrantovi

„Nemyslel jsem to tak, že by měl být usmrcen. V našem žargonu slůvko zabít znamená, že s něčím nesouhlasíte, a ne že chce někoho vraždit. Já jsem tím jen chtěl vyjádřit zlost a nesouhlas s mírným trestem, protože si myslím, že ten Syřan měl být z České republiky vyhoštěn,“ prohlásil Němeček.

Ten je jeden z celkem deseti obviněných pisatelů nenávistných komentářů pod Okamurův článek na Facebooku, kteří ve svých příspěvcích například napsali: „Postavit ke zdi a zastřelit.“ „Oběsit a poslat to h…o domů.“ „Jsou to opice a podle toho je zapotřebí s nimi nakládat…“ „Na takové je třeba otevřít loveckou sezonu.“

Syřan stanul před soudem za incident z předloňského února. Předcházel mu konflikt s řidičem trolejbusu, který na Ramadana zatroubil poté, co se nebezpečně otáčel se svým vozidlem přímo v křižovatce. Na zastávce pak cizinec trolejbus dojel, zastavil u něj a jeho šoférovi sprostě nadával.

Celou situaci tehdy sledoval i 51letý Václav H., který cizince na nevhodné chování upozornil. Podle spisu ho Ramadan nejprve úderem do ramene srazil k zemi a pak do něj bouchal pěstmi. Útočníka se snažila odtrhnout manželka napadeného muže, ale od cizince schytala ránu do obličeje.