Zabil lupiče. Vinen, nebo nevinen? Hranice nutné obrany je tenká

„Právní úprava je v podstatě stejná už desítky let a neměnila se. Já si myslím, že by nutná obrana měla být jen k ochraně života a zdraví. Nedokážu si představit, že bychom stříleli lidi jen proto, že chtějí poškodit nebo ukrást majetek,“ řekl Právu advokát Jaroslav Ortman.

„Obhajoba bude hrát na to, že se poškozený lekl a domníval se, že mu jde o život,“ odhadl právník. V tom případě by pak soud zabití mohl uznat jako nutnou obranu.

Důležitou roli budou podle Ortmana hrát i znalecké posudky a také to, jak dotyčný reagoval bezprostředně po střelbě, což objasní například záznam tísňového volání na policii.