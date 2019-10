Za znásilnění příbuzné v Brně dostal popelář 5,5 roku

Mladík jakékoli znásilnění popřel a tvrdil, že celé obvinění je komplot. „Vůbec nechápu, jak si tohle mohli vymyslet, proč se proti mně spikli. Vždyť s tou rodinou se znám odmalička. Je mi z toho špatně,“ hájil se. „Není pravda, že jsem na ni šahal. To ona šahala na mě a já jsem ji okřikl, ona se na mě tak blbě podívala, já jsem pak odešel a šel si zakouřit. Jsem z toho úplně paf, nevím, co říct,“ dodal.

Mladíkovi hrozí 12 let za znásilnění příbuzné. To ona šahala na mě, hájí se

Soudce Žďárský upozornil, že jeho senát nenašel nic, co by nasvědčovalo prohnanému komplotu. „Prý je to celé spiknutí rodiny poškozené proti rodině obžalovaného. My jsme ale nezjistili, že by poškozená lhala. Podle znaleckého posudku je věrohodná, podle další znalkyně trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která se u ní rozvinula jednoznačně v důsledku sexuálního ataku obžalovaného,“ prohlásil soudce.